За сутки уровень воды поднялся в двух реках Башкирии

За сутки уровень воды поднялся на двух реках в Башкирии. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, максимальный подъем уровня воды отметили на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района — на 52 см Вода достигла отметки в 516 см. Затопление возможно при 739 см.
Кроме того, в селе Кушнаренково Белая выросла на 14 см до 673 см. Выход на пойму — 800 см.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.