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За сутки уровень воды поднялся в двух реках Башкирии

Спасатели рассказали о паводковой ситуации в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

За сутки уровень воды поднялся на двух реках в Башкирии. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, максимальный подъем уровня воды отметили на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района — на 52 см Вода достигла отметки в 516 см. Затопление возможно при 739 см.

Кроме того, в селе Кушнаренково Белая выросла на 14 см до 673 см. Выход на пойму — 800 см.

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