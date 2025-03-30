Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил муфтия шейха Равиля Гайнутдина, муфтия Альбира Крганова и всех столичных мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив активное участие мусульман в общественной и культурной жизни столицы.
«Мусульманская община активно участвует в общественной, культурной и благотворительной жизни Москвы, вносит большой вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей», — сказано в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Мэр уточняет, что этот праздник объединяет верующих и побуждает к духовному совершенствованию, любви к ближнему, милосердию и добрососедству.
Мусульмане в воскресенье празднуют один из двух главных праздников ислама — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), или праздник разговения, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан.