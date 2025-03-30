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Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Ураза-байрам

Мэр столицы отметил активное участие мусульманской общины в общественной и культурной жизни города.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил муфтия шейха Равиля Гайнутдина, муфтия Альбира Крганова и всех столичных мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив активное участие мусульман в общественной и культурной жизни столицы.

«Мусульманская община активно участвует в общественной, культурной и благотворительной жизни Москвы, вносит большой вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей», — сказано в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр уточняет, что этот праздник объединяет верующих и побуждает к духовному совершенствованию, любви к ближнему, милосердию и добрососедству.

Мусульмане в воскресенье празднуют один из двух главных праздников ислама — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), или праздник разговения, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан.