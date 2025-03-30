Остров Молокова стал эпицентром военной реконструкции, встревожившей красноярцев

Акустический эффект, усиленный речной гладью Енисея, разнес звуки по значительной территории центральной части города.
Около полудня многие горожане, наслаждавшиеся весенним днем на популярной рекреационной зоне, были застигнуты врасплох резкими звуками. Особенно тревожно отреагировали семьи с маленькими детьми — малыши в колясках просыпались от неожиданного шума и заливались плачем.
Источником звуков оказалась историческая реконструкция боевых действий, организованная пейнтбольным клубом «Сибирская дивизия», расположенным на острове Молокова. Согласно информации из официальной группы клуба в социальных сетях, мероприятие началось ровно в 12:00. Телеграм-канал местной полиции заблаговременно анонсировал событие, разместив фотографии участников.
Река Енисей, протекающая между островами, сыграла роль природного усилителя звука, что вызвало недовольство местных жителей. Красноярцы высказывают мнение, что подобные мероприятия следует либо проводить за городской чертой, либо заранее широко оповещать население о возможном шумовом воздействии.
Ранее сообщалось, что новая зенитная пушка пополнила коллекцию военной техники в Красноярске.