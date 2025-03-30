Остров Молокова стал эпицентром военной реконструкции, встревожившей красноярцев

Около полудня многие горожане, наслаждавшиеся весенним днем на популярной рекреационной зоне, были застигнуты врасплох резкими звуками. Особенно тревожно отреагировали семьи с маленькими детьми — малыши в колясках просыпались от неожиданного шума и заливались плачем.