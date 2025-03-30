Лея в Калининградском зоопарке отказалась откликаться на ухаживания Тиграна

О приключениях львиной парочки рассказали в телеграм-канале учреждения.
Познакомившиеся Тигран и Лея уже некоторое время находятся в одном вольере. Напомним, их сводили на территории дамы, предварительно накормив. За «встречей на высоком уровне» наблюдали десять человек. Поначалу, разумеется, хищники повздорили, но затем все пошло хорошо.
Видимо, Тигран оценил красоту и стать потенциальной супруги и отчаянно пытается привлечь внимание неприступной красотки, однако пока безуспешно. Возможно, это связано с тем, что лев все свои годы жил один и сейчас пытается вспомнить инстинкты и поведение «правильного пацана». Лея, выросшая с родителями, опыта жениховства чужих красавцев тоже не имеет. Но посетители и работники зоопарка надеются, что любовь победит и эти двое найдут общий язык.
Ранее мы рассказывали, что в Калининградском зоопарке наконец встретились Лея и Тигран.