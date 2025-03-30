Лея в Калининградском зоопарке отказалась откликаться на ухаживания Тиграна

Видимо, Тигран оценил красоту и стать потенциальной супруги и отчаянно пытается привлечь внимание неприступной красотки, однако пока безуспешно. Возможно, это связано с тем, что лев все свои годы жил один и сейчас пытается вспомнить инстинкты и поведение «правильного пацана». Лея, выросшая с родителями, опыта жениховства чужих красавцев тоже не имеет. Но посетители и работники зоопарка надеются, что любовь победит и эти двое найдут общий язык.