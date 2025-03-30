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В Омске резко подорожал бензин, но подешевел газ

Омичи не успевают привыкнуть к очередным изменениям в стоимости топлива.

Источник: Комсомольская правда

Очередное повышение цен на топливо зафиксировали омичи на городских заправках. Рост цен продолжается уже вторую неделю. Наиболее заметное повышение зафиксировано 28 марта сразу на трех АЗС: «Топлайн», «Юнигаз» и «Газпромнефть».

В среднем удорожание за литр бензина разных марок составило от 5 до 10 копеек за литр. Например, на «Топлайн» А-92 теперь стоит 53,77— 54,77 рубля, А-95 — 58,18−59,18 рубля. Аналогичная ситуация наблюдается и на других заправках. Дизельное топливо также стало дороже.

Однако, приятной новостью стало снижение цен на газ. Стоимость газа упала на 50 копеек за литр и в среднем составляет 23,5 рубля.

Ранее мы писали, что инфляция в Омской области в феврале замедлилась до 10,6%.