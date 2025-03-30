В Омске резко подорожал бензин, но подешевел газ

В среднем удорожание за литр бензина разных марок составило от 5 до 10 копеек за литр. Например, на «Топлайн» А-92 теперь стоит 53,77— 54,77 рубля, А-95 — 58,18−59,18 рубля. Аналогичная ситуация наблюдается и на других заправках. Дизельное топливо также стало дороже.