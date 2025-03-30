В Омске резко подорожал бензин, но подешевел газ

Очередное повышение цен на топливо зафиксировали омичи на городских заправках. Рост цен продолжается уже вторую неделю. Наиболее заметное повышение зафиксировано 28 марта сразу на трех АЗС: «Топлайн», «Юнигаз» и «Газпромнефть».
В среднем удорожание за литр бензина разных марок составило от 5 до 10 копеек за литр. Например, на «Топлайн» А-92 теперь стоит 53,77— 54,77 рубля, А-95 — 58,18−59,18 рубля. Аналогичная ситуация наблюдается и на других заправках. Дизельное топливо также стало дороже.
Однако, приятной новостью стало снижение цен на газ. Стоимость газа упала на 50 копеек за литр и в среднем составляет 23,5 рубля.
Ранее мы писали, что инфляция в Омской области в феврале замедлилась до 10,6%.