Омичи установили «рекорд» по неадекватному поведению

В частности, 29 марта 2025 года в Омской области поставлен антирекорд за 5 лет по количеству эпизодов, когда водители садились за руль нетрезвыми — 26. Также к этой дате в Омской области в три раза за два года выросло число нарушений правил проезда пешеходных переходов — 61.