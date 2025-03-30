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Омичи установили «рекорд» по неадекватному поведению

С резким потеплением жители города и области стали массово нарушать ПДД.

Источник: SuperOmsk.ru

«СуперОмск» проанализировал данные омских правоохранителей по нарушениям на дорогах, которые допускали омичи за 29 марта в течение пяти лет. По мнению автора, они свидетельствуют о том, что на фоне резкого потепления в марте 2025 года поведение омичей на дорогах стало более неадекватным.

В частности, 29 марта 2025 года в Омской области поставлен антирекорд за 5 лет по количеству эпизодов, когда водители садились за руль нетрезвыми — 26. Также к этой дате в Омской области в три раза за два года выросло число нарушений правил проезда пешеходных переходов — 61.