Зона дождя, связанная с высотным циклоном, пройдет через Южный Урал 31 марта

При переменной облачности в понедельник местами прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на юге — умеренные.
Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, его скорость 3−8 м/с, днем локально порывы до 13 м/с.
Температура воздуха 31 марта ночью в северной половине от нуля до минус 5, южной — до плюс 5, в низинах там до минус 4, днем плюс 9−14 градусов.
Непосредственно в Челябинске завтра без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха 31 марта ночью от нуля до минус 2, днем плюс 11−13 градусов.