Зона дождя, связанная с высотным циклоном, пройдет через Южный Урал 31 марта

Непосредственно в Челябинске завтра без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха 31 марта ночью от нуля до минус 2, днем плюс 11−13 градусов.