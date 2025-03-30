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Зона дождя, связанная с высотным циклоном, пройдет через Южный Урал 31 марта

Зона дождя, связанная с высотным циклоном, пройдет через Челябинскую область 31 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 760 мм рт. ст. +17°

При переменной облачности в понедельник местами прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на юге — умеренные.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, его скорость 3−8 м/с, днем локально порывы до 13 м/с.

Температура воздуха 31 марта ночью в северной половине от нуля до минус 5, южной — до плюс 5, в низинах там до минус 4, днем плюс 9−14 градусов.

Непосредственно в Челябинске завтра без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха 31 марта ночью от нуля до минус 2, днем плюс 11−13 градусов.