Каким будет лето в Костанайской области

В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в пределах +18,3…+23,0 °С. А вот осадков предполагается меньше на большей территории области, около нормы — на только на крайнем востоке области в пределах 12…55 мм.
В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории области, э — +19,8…+24,6 °С. Здесь дождей обещают в пределах нормы — 15…59 мм, а на севере — чуть больше положенного.
В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на всей территории области — +17,7…+23,1 °С. Осадков в августе ждать не стоит — их будет меньше чем положено.
От том, какое лето ждет жителей Алматы, в Акмолинской и Туркестанской областях, Kazinform писал ранее.