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Каким будет лето в Костанайской области

Синоптики прогнозируют теплое лето с температурным фоном около нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Kazinform

В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в пределах +18,3…+23,0 °С. А вот осадков предполагается меньше на большей территории области, около нормы — на только на крайнем востоке области в пределах 12…55 мм.

В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории области, э — +19,8…+24,6 °С. Здесь дождей обещают в пределах нормы — 15…59 мм, а на севере — чуть больше положенного.

В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на всей территории области — +17,7…+23,1 °С. Осадков в августе ждать не стоит — их будет меньше чем положено.

От том, какое лето ждет жителей Алматы, в Акмолинской и Туркестанской областях, Kazinform писал ранее.