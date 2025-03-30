Потерял родителей и попал в детдом: 24-летний сирота из Иркутской области погиб в зоне СВО

В декабре 2023 года Максим подписал контракт с минобороны РФ и отправился добровольцем в зону СВО. Служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде. После ранения и реабилитации в сентябре 2024 года он вернулся на передовую. Последний раз выходил на связь 7 декабря, а о его гибели родные узнали только в феврале 2025 года.