Потерял родителей и попал в детдом: 24-летний сирота из Иркутской области погиб в зоне СВО

Сегодня, 30 марта, жители Эхирит-Булагатского района простились с Максимом Манжеевым, бойцом СВО, погибшим во время операции. Сибиряку было всего 24 года.
— Максиму пришлось рано повзрослеть, — рассказал в своем тг-канале Геннадий Осодоев, мэр Эхирит-Булагатского района. — Сначала потеряв отца, а затем и маму, парню довелось пожить в усть-ордынском детском доме «Солнышко» и в социальном реабилитационном центре села Харат. С 2009 года и до своего совершеннолетия он жил в приемной семье в деревне Идыга.
Окончив Идыгинскую школу и Аграрный техникум, он увлекся вольной борьбой. Неоднократно побеждал на соревнованиях и в итоге стал тренером в Иркутском аграрном университете, где и сам учился на втором курсе. Друзья и близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и жизнерадостного человека, настоящего товарища.
В декабре 2023 года Максим подписал контракт с минобороны РФ и отправился добровольцем в зону СВО. Служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде. После ранения и реабилитации в сентябре 2024 года он вернулся на передовую. Последний раз выходил на связь 7 декабря, а о его гибели родные узнали только в феврале 2025 года.
— Искренне сопереживаю и выражаю соболезнования родным, знакомым. Будем помнить Героя вечно… — написал Геннадий Осодоев.