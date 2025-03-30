Долгострой на улице Екатерининской снова выставили на продажу

На популярном сайте бесплатных объявлений вновь появилась информация о продаже замороженной стройки детского центра по улице Екатерининской, 176 в Перми. Согласно описанию, объект предназначен для создания центра дошкольного развития детей. Текущие владельцы не только выставили комплекс на реализацию за 220 млн рублей, но и открыты к партнерству с инвесторами для завершения проекта.