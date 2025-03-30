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Долгострой на улице Екатерининской снова выставили на продажу

Его стоимость — 220 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

На популярном сайте бесплатных объявлений вновь появилась информация о продаже замороженной стройки детского центра по улице Екатерининской, 176 в Перми. Согласно описанию, объект предназначен для создания центра дошкольного развития детей. Текущие владельцы не только выставили комплекс на реализацию за 220 млн рублей, но и открыты к партнерству с инвесторами для завершения проекта.

Отмечается, что запрашиваемая сумма соответствует цене прошлых торгов, которые проводились в период 2023—2024 гг. Для ввода здания в эксплуатацию новому собственнику потребуется провести строительные работы — текущее состояние объекта характеризуется как «незавершенное». В объявлении подчеркивается потенциал локации для образовательных проектов, ориентированных на раннее развитие детей.