Минздрав Башкирии предупредил население о мышиной лихорадке

ГЛПС — это острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом, который выделяют рыжие полёвки и лесные мыши. Люди могут заразиться чаще всего воздушно-пылевым путём, например, при уборке помещений, где находятся экскременты грызунов, или на природе. Риск заражения появляется и при употреблении пищи, загрязнённой выделениями больных мышей.
«Чтобы избежать заражения мойте руки с мылом после пребывания на улице. Используйте рукавицы и респиратор при работе с пылью. Убирайте помещения только влажным способом. Храните продукты в недоступных для грызунов местах. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу», — предупреждает ведомство.