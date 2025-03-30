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Минздрав Башкирии предупредил население о мышиной лихорадке

Минздрав Башкирии предупредил жителей республики об опасности геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной в народе как «мышиная лихорадка».

Источник: Башинформ

ГЛПС — это острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом, который выделяют рыжие полёвки и лесные мыши. Люди могут заразиться чаще всего воздушно-пылевым путём, например, при уборке помещений, где находятся экскременты грызунов, или на природе. Риск заражения появляется и при употреблении пищи, загрязнённой выделениями больных мышей.

«Чтобы избежать заражения мойте руки с мылом после пребывания на улице. Используйте рукавицы и респиратор при работе с пылью. Убирайте помещения только влажным способом. Храните продукты в недоступных для грызунов местах. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу», — предупреждает ведомство.