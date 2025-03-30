Минздрав Башкирии предупредил население о мышиной лихорадке

ГЛПС — это острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом, который выделяют рыжие полёвки и лесные мыши. Люди могут заразиться чаще всего воздушно-пылевым путём, например, при уборке помещений, где находятся экскременты грызунов, или на природе. Риск заражения появляется и при употреблении пищи, загрязнённой выделениями больных мышей.