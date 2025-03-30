Коллекция музея PERMM cтала недоступна для онлайн-просмотра

Недавно стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Наили Аллахвердиевой. Как сообщало Properm.ru, ей инкриминируется ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для возбуждения дела стали жалобы на несколько работ, изображения которых были размещены на сайте музея и доступны для просмотра неопределенному кругу лиц. Экспонаты демонстрировались на выставках в музее в 2011—2019 годах. По сведениям «Звезда Пермь», следствие считает, что госпожа Аллахвердиева допустила опубликование ряда произведений из коллекции музея на сайте PERMM. При этом она, имея профильное высшее образование в сфере искусства, осознавала, что работы отсылают к символам православной культуры и могут кого-нибудь оскорбить. В частности имеется в виду скульптура Сергея Горшкова «Ангел с трубой», инсталляции «Голубые города» Татьяны Антошиной и гравюра Константина Звездочетова «Paradisi». Изображения работ ранее были доступны на сайте в разделе «Коллекция музея PERMM».