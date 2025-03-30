В Ростовской области 54 человека были осуждены за нанесение побоев

В судах Ростовской области в прошлом году осудили 54 человека за нанесение побоев. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Как правило, по статье 116 привлекают к ответственности мужчин, которые причинили травмы супруге или сожительнице. В частности, тех, кто уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение или имеет за него судимость.
В прошлом году на скамье подсудимых оказалось 57 жителей Ростовской области, обвиняемых в побоях. Из них 54 человека были осуждены, остальные примирились с потерпевшими. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года. Однако не все жертвы домашнего насилия пишут заявление в полицию и доводят дело до суда.