Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 54 человека были осуждены за нанесение побоев

В донском регионе в прошлом году 54 жителя были осуждены за побои.

Источник: Комсомольская правда

В судах Ростовской области в прошлом году осудили 54 человека за нанесение побоев. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Как правило, по статье 116 привлекают к ответственности мужчин, которые причинили травмы супруге или сожительнице. В частности, тех, кто уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение или имеет за него судимость.

В прошлом году на скамье подсудимых оказалось 57 жителей Ростовской области, обвиняемых в побоях. Из них 54 человека были осуждены, остальные примирились с потерпевшими. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года. Однако не все жертвы домашнего насилия пишут заявление в полицию и доводят дело до суда.