В Ростовской области 54 человека были осуждены за нанесение побоев

В прошлом году на скамье подсудимых оказалось 57 жителей Ростовской области, обвиняемых в побоях. Из них 54 человека были осуждены, остальные примирились с потерпевшими. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года. Однако не все жертвы домашнего насилия пишут заявление в полицию и доводят дело до суда.