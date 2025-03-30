Это не шутка: с 1 апреля у двух категорий россиян вырастут пенсии

В апреле же у мартовских юбиляров на 8907,70 рублей увеличится дополнительная фиксированная выплата к пенсии, и они начнут получать компенсационную надбавку в размере 1314 рублей. В результате, размер страховой пенсии в апреле составит 49290,18 рублей, что на 38% больше суммы страховой пенсии, выплаченной гражданину в декабре 2024 года.