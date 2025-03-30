Это не шутка: с 1 апреля у двух категорий россиян вырастут пенсии

У двух категорий граждан России с 1 апреля увеличатся пенсии. Об этом изданию «Российская газета» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, во-первых, на 14,75% вырастут социальные пенсии. Их, в частности, выплачивают россиянам, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии.
Благодаря апрельской индексации средний размер таких пенсий вырастет почти на две тысячи рублей и составит 15,5 тысяч.
Второй категорией, которой стоит ждать повышения, станут граждане, отпраздновавшие в марте 80-летние. С учётом индексации страховых пенсий, выплаты юбилярам вырастут более чем на треть, отмечает Балынин.
Например, если в декабре 2024-го выплата составляла 35678,98 рублей, то после индексации в январе на 7,3% она увеличилась до 38283,55 рублей, а после февральской доиндексации — до 39068,48 рублей.
В апреле же у мартовских юбиляров на 8907,70 рублей увеличится дополнительная фиксированная выплата к пенсии, и они начнут получать компенсационную надбавку в размере 1314 рублей. В результате, размер страховой пенсии в апреле составит 49290,18 рублей, что на 38% больше суммы страховой пенсии, выплаченной гражданину в декабре 2024 года.
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