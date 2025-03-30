У Эмбраэра новосибирской S7 отказала система управления полетом

18 марта произошел тревожный инцидент с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7, который выполнял рейс Новосибирск — Братск.
— В 22 часа 50 минут по всемирному координатному времени капитан воздушного судна доложил о срабатывании индикации отказ системы флайт контроль, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
В связи со сбоем системы капитан принял решение о возвращении на аэродром вылета (Толмачево). Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.
Ранее мы писали, что в тот же день Airbus A320neo не смог долететь до Новосибирска из-за сбоя двигателя.