Омичи остались без прямых рейсов в Горно-Алтайск и Махачкалу

Так, из расписания исчезли прямые рейсы в Горно-Алтайск. Они выполнялись прошлым летом, однако в нынешнем сезоне перевозки по этому маршруту пока не планируются. В региональном Минтрансе сообщили, что вопрос о возобновлении рейса рассматривается, но конкретных решений пока нет.