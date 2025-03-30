Омичи остались без прямых рейсов в Горно-Алтайск и Махачкалу

Омский аэропорт представил новое расписание полётов, которое будет действовать до конца октября 2025 года. В списке рейсов отсутствует ряд популярных направлений, пользовавшихся спросом у туристов в прошлые годы.
Так, из расписания исчезли прямые рейсы в Горно-Алтайск. Они выполнялись прошлым летом, однако в нынешнем сезоне перевозки по этому маршруту пока не планируются. В региональном Минтрансе сообщили, что вопрос о возобновлении рейса рассматривается, но конкретных решений пока нет.
Также не заявлен рейс в Махачкалу, который присутствовал в расписании в предыдущие сезоны. Не вернулись и перелёты в Усть-Ишим — самый северный район Омской области. Красноярская авиакомпания прекратила выполнять этот маршрут через полгода после его запуска.
Жителям региона остаётся следить за обновлениями: возможно, часть направлений вернётся в расписание ближе к пиковому туристическому сезону.