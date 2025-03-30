В Новосибирске мать пятерых детей лишили родительских прав

Мать пятерых детей из Новосибирска осталась без родительских прав и детей. Также известно, что в графе «отец» у несовершеннолетних стоит прочерк.
Ранее в суд с иском обратились сотрудники Управления опеки и попечительства региона. Еще два года назад детей поместили в Центр социальной помощи, так как их маму обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.
После этого над несовершеннолетними установили опеку. Сибирячка не выполняла родительские обязанности и не занималась их воспитанием, развитием и содержанием.