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В Новосибирске мать пятерых детей лишили родительских прав

Над детьми была установлена опека.

Источник: Freepik

Мать пятерых детей из Новосибирска осталась без родительских прав и детей. Также известно, что в графе «отец» у несовершеннолетних стоит прочерк.

Ранее в суд с иском обратились сотрудники Управления опеки и попечительства региона. Еще два года назад детей поместили в Центр социальной помощи, так как их маму обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

После этого над несовершеннолетними установили опеку. Сибирячка не выполняла родительские обязанности и не занималась их воспитанием, развитием и содержанием.