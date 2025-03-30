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Колесо обозрения в Центральном парке Калининграда закрылось на обслуживание

Техобслуживание конструкции продлится 14 дней.

Источник: Новый Калининград

Колесо обозрения в Центральном парке Калининграда закрылось на обслуживание. Об этом сообщила Дирекция ландшафтных парков в своём телеграм-канале.

Техобслуживание конструкции продлится 14 дней. Остальные аттракционы парка будут работать без изменений в расписании. При этом с апреля режим работы увеличится на час.

«С 29 марта Колесо обозрения закрывается на техническое обслуживание, которое продлится две недели. Все остальные аттракционы работают в обычном режиме: ежедневно с 11.00 до 20.00. С 1 апреля режим работы продлится на один час. И это — не шутка!» — говорится в сообщении парковой дирекции.