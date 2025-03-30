«Мы защищаем человечность»: почему в Калининграде митинговали в защиту животных

«Я собачник, есть у меня и кошки, — взял слово еще один житель Калининграда Анатолий Журату. — За всю историю человечества у людей появилось только два преданных друга — это конь и собака. Они нас охраняют, помогают. В ту же Вторую мировую войну собаки, не говоря уже про коней, внесли большой вклад в победу. Возьмем Белорусский фронт, 44-й год, 30 тысяч раненых солдат собаки помогли вытаскивать с поля боя. Собаки были на всем фронтах и в основном массе это были бездомные дворняги. А сейчас нам в руки дают право отстреливать их по собственному желанию. Поэтому мы должны защитить не только их, но и свою человечность».