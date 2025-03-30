Маршрут электропоезда «Финист» сообщением «Пермь-2 — Кизел» продлили до Яйвы

С 30 марта ускоренные поезда «Финист» сообщением «Пермь-2 — Кизел» начнут ездить до станции Яйва с дополнительными остановками Копи и Всеволодо-Вильва (Александровский район). Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Такой продленный маршрут будет ездить два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям от станции Пермь-2 и по субботам и понедельникам в обратном направлении.
С временем отправления/прибытия поезда и стоимостью проезда можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика.