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Маршрут электропоезда «Финист» сообщением «Пермь-2 — Кизел» продлили до Яйвы

С дополнительными остановками на станциях в Александровском районе.

Источник: Комсомольская правда

С 30 марта ускоренные поезда «Финист» сообщением «Пермь-2 — Кизел» начнут ездить до станции Яйва с дополнительными остановками Копи и Всеволодо-Вильва (Александровский район). Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Такой продленный маршрут будет ездить два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям от станции Пермь-2 и по субботам и понедельникам в обратном направлении.

С временем отправления/прибытия поезда и стоимостью проезда можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика.