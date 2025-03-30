Бастрыкин ждет доклад после ненадлежащей медпомощи инвалиду из Башкирии

Жительница Башкирии через соцсети сообщила, что ее 69-летней матери, которая перенесла инсульт, оказали некачественную медпомощь. Спустя месяц после инсульта бригада скорой помощи доставила женщину в больницу, однако ее не обследовали в течение нескольких часов и разместили в коридоре.