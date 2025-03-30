Бастрыкин ждет доклад после ненадлежащей медпомощи инвалиду из Башкирии

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Туймазов с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жительница Башкирии через соцсети сообщила, что ее 69-летней матери, которая перенесла инсульт, оказали некачественную медпомощь. Спустя месяц после инсульта бригада скорой помощи доставила женщину в больницу, однако ее не обследовали в течение нескольких часов и разместили в коридоре.
В результате, передали в СК, это привело к воспалительным процессам, а утром ее экстренно поместили в реанимацию. В настоящее время пожилая женщина парализована полностью и утратила зрение.
В СК Башкирии начали расследование. Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах.
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