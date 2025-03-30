Новосибирцы самовольно разблокировали проезд по разрушающемуся путепроводу

Несмотря на предупреждения, часть жителей Каргата решила игнорировать запрет. Они не только сдвинули бетонные блоки, но и вывезли их с проезжей части, восстановив временный проезд. В ответ Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) экстренно обратилось к водителям с призывом не пользоваться путепроводом, подчеркнув, что это угрожает жизни.