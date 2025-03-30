Новосибирцы самовольно разблокировали проезд по разрушающемуся путепроводу

В городе Каргате Новосибирской области произошел тревожный инцидент — местные жители самостоятельно разблокировали движение по аварийному путепроводу, несмотря на официальный запрет.
В пятницу днём группа граждан с помощью техники убрала бетонные ограждения, перекрывавшие въезд на опасное сооружение.
Этот путепровод, пересекающий железнодорожную магистраль «Омск-Новосибирск», был полностью закрыт 27 марта после того, как специалисты обнаружили критические повреждения несущих конструкций. Во время планового осмотра выяснилось, что вторая опора сооружения находится в аварийном состоянии: трещины в несущих элементах увеличиваются, а опорная насадка имеет явные признаки разрушения.
Эти повреждения делают дальнейшую эксплуатацию путепровода крайне опасной, поэтому движение по нему было прекращено в срочном порядке.
Несмотря на предупреждения, часть жителей Каргата решила игнорировать запрет. Они не только сдвинули бетонные блоки, но и вывезли их с проезжей части, восстановив временный проезд. В ответ Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) экстренно обратилось к водителям с призывом не пользоваться путепроводом, подчеркнув, что это угрожает жизни.
К вечеру того же дня ограждения вернули на место, а на объекте был оставлен дежурный подрядчик для контроля ситуации.