Минобразования рассказало, как пройдут выпускные вечера в Беларуси

Как в Беларуси в 2025 году пройдут «Последний звонок» и «Выпускной вечер», рассказала заместитель министра образования Екатерина Петруцкая, пишет БелТА.
— Министерство образования рекомендовало, чтобы эти праздники прошли на территории школы, были максимально организованы силами педагогов, выпускников при поддержке родителей, — отметила Екатерина Петруцкая.
Сообщается, что в этом году последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвучит 24 мая, а выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании пройдут 13 июня.
— Выпускной вечер в формате презентации кинофильма. А почему нет? — сказала Екатерина Петруцкая. — У всех сейчас очень много видео — начиная с 1-го класса и заканчивая 11-м.
Еще она отметила такой формат, как выпускной фестиваль «Выпускник — 2025» с «красной дорожкой, фанфарами и награждением лучших по номинациям».
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