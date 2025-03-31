Американец нашел тайную комнату в своем доме

Во время ремонта в доме на холме мужчина из США заметил в полу под ванной комнату размером с коробку. Находкой молодой человек поделился на форуме Reddit. Из любопытства американец спросил в Сети, для чего могло предназначаться помещение и нужно ли получать разрешение на его перепланировку.
По словам комментаторов, это могла быть комната для регулирования влажности. Пользователи Сети с домами на холме тоже находили подобные тайные пространства. «Мы говорили с разными архитекторами, и превращение этого помещения в комнату было бы довольно хлопотным и не добавило бы особой ценности, поскольку там нет окна», — поделился один мужчина.
Американец планирует добавить дверь и использовать найденную комнату как кладовку. Однако ему нужно будет установить несколько балок, прежде чем начинать ремонт, так как одна из стен несущая.
Комментаторы посчитали, что разрешение на перепланировку не нужно, но посоветовали автору темы быть осторожным в переделке помещения. «Стена, в которой вы будете делать отверстие, скорее всего, опорная, выдерживающая значительные горизонтальные нагрузки, — написал один пользователь. — Создание этого отверстия с учетом только вертикальных нагрузок может привести к значительному перемещению/разрушению конструкции».
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