Американец нашел тайную комнату в своем доме

По словам комментаторов, это могла быть комната для регулирования влажности. Пользователи Сети с домами на холме тоже находили подобные тайные пространства. «Мы говорили с разными архитекторами, и превращение этого помещения в комнату было бы довольно хлопотным и не добавило бы особой ценности, поскольку там нет окна», — поделился один мужчина.