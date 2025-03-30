Эксперт рассказала омичам, какие стрижки и окрашивания будут в моде весной 2025 года

Индустрия красоты с приходом весны традиционно обновляется — появляются свежие тренды и неожиданные сочетания. Парикмахер-стилист Ольга Павла, специалист платформы «Авито Услуги», рассказала, какие прически и цвета волос будут актуальны в весеннем сезоне 2025 года.
Среди главных трендов — естественные формы, элементы ностальгии и смелые акценты. Так, популярность набирает французская стрижка бритвой, при которой пряди филируются для создания живой текстуры и объёма. Такой подход делает укладку лёгкой и подчёркивает естественную красоту.
Не теряет актуальности и боб-каре — классика, вернувшаяся в моду с удлинёнными прядями у лица и разнообразными вариантами чёлки. Новинкой сезона стала прическа химэ — японский стиль с характерной чёлкой от уха до подбородка и длинными свободно спадающими волосами.
Для тех, кто не боится экспериментировать, подойдёт «мефедроновая» чёлка — ультракороткая, асимметричная и провокационная, навеянная эстетикой 2000-х и субкультур. Также в топе — стрижка пикси, подчёркивающая черты лица, и возвращение легендарной стрижки Рейчел из сериала «Друзья» — полумесяц у лица и мягкие слоистые линии снова актуальны.
В окрашивании весной 2025 года прослеживаются два направления: яркость и естественность. В моде насыщенные оттенки — розовый, фиолетовый, голубой, а также натуральные тона — светло-русый, медовый, песочный. Для брюнеток — шоколадные и кофейные переливы.
Отдельное внимание заслуживают металлические оттенки — серебро, золото и медь добавляют волосам блеск и стильный акцент, подчёркивая текстуру и глубину цвета.
По словам эксперта, главный тренд этой весны — индивидуальность и смелость в образе. Независимо от выбора — классика, этника или эксперимент — важно, чтобы прическа подчёркивала вашу уникальность и гармонировала с внутренним ощущением себя.