Эксперт рассказала омичам, какие стрижки и окрашивания будут в моде весной 2025 года

Для тех, кто не боится экспериментировать, подойдёт «мефедроновая» чёлка — ультракороткая, асимметричная и провокационная, навеянная эстетикой 2000-х и субкультур. Также в топе — стрижка пикси, подчёркивающая черты лица, и возвращение легендарной стрижки Рейчел из сериала «Друзья» — полумесяц у лица и мягкие слоистые линии снова актуальны.