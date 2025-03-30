В Ростове возобновили ремонт старинного нахичеванского дома

В Ростове начался ремонт дома купцов Золотаревых. Об этом сообщает объединение активистов «Мой фасад».
Старинное здание расположено в Пролетарском районе Ростова: на углу 16 линии и улицы Майской. В 1880-х годах жилой дом принадлежал Мануку и Степану Золотаревым. Известно, что первый был владельцем кожевенного завода в Нахичевани.
— Недавно на здании появились леса, и мы с удивлением обнаружили, что фасад и крышу здания снова ремонтируют. Дело в том, что 10 лет назад работы на них уже проводились. При первом ремонте здание относительно легко отделалось — его не закатали «короедом» и не порубили фасадный декор, — пишут активисты.
Сейчас ростовчане задаются вопросом: почему нужно менять кровельное покрытие, которое за 10 лет вряд ли успело прохудиться. В то время, как вокруг множество других объектов, которым требуется капитальный ремонт. А еще активисты переживают, что в ходе работ вид старинного здания упростится: по их наблюдениям, в отдельных местах уже сбиты русты.