В Ростове возобновили ремонт старинного нахичеванского дома

— Недавно на здании появились леса, и мы с удивлением обнаружили, что фасад и крышу здания снова ремонтируют. Дело в том, что 10 лет назад работы на них уже проводились. При первом ремонте здание относительно легко отделалось — его не закатали «короедом» и не порубили фасадный декор, — пишут активисты.