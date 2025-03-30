Четыре ребенка отравились угарным газом в Белыничах

Четыре ребенка доставили в больницу Белыничей, диагноз — «отравление угарным газом средней степени тяжести», рассказали в МЧС Беларуси.
Сообщается, что 29 марта, в субботу, в 16.05 из Белыничской районной больницы поступило сообщение о госпитализации четырех детей с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».
Выяснилось, что дети находились в гостях у знакомых. Хозяин дома топил печь. В течение дня четверо девочек (2013−2014 г. р.) начали ощущать недомогание. Родители обратились за медпомощью и детей доставили в больницу.
«Предварительные данные указывают на то, что отравление произошло из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода, что привело к накоплению угарного газа в помещении», — сообщили спасатели.
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