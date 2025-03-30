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На улицах Уфы дорожники провели ямочный ремонт

В Уфе сотрудники коммунальных служб продолжают выполнять ямочный ремонт и устранять повреждения на дорогах.

Источник: telegram-канал администрации Орджоникидзевского района Уфы

Администрация Орджоникидзевского района столицы сообщает о восстановлении дорожного покрытия на улицах Российская, Вологодская, Чекмагушевская и Львовская.

Напомним, оставить заявку на ремонт дороги можно через интерактивную карту.