Началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа в Хургаде

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами заявил, что покинул судно последним. По его словам, вода просочилась внутрь еще до отправления от морской платформы, а видимость на борту во время ЧП была нулевой. Как уточнил адвокат капитана, его подзащитный неоднократно просил отправить судно на техническое обслуживание, но компания-владелец игнорировала эти просьбы. В результате крушения судна погибли шесть граждан России, репатриация их тел на родину уже началась.