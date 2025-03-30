При строительстве улицы Крисанова возникли сложности с переносом линии связи

Вблизи стройки расположен известный в Перми торговый центр «Салон молодоженов». Его владельцы не согласовали продление сервитута для работы подрядчика на принадлежащих ему участках. «Земельные участки, принадлежащие ТП “Салон молодоженов”, расположены возле примыкания ул. Столбовой к шоссе Космонавтов, рядом с многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 57, и необходимы для переноса вышеуказанных линий связи», — пояснили «Ъ-Прикамье» в УАДиТ".