Долги по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка

«Тут речь идет о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребенок является собственником, коммунальные платежи — это не его личное бремя, а ответственность родителей, причём обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребенка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нем накапливались», — сказал Гаврилов.