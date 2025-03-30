Долги по ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка

Родители должны оплачивать коммунальные услуги за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе с ними, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
«Тут речь идет о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребенок является собственником, коммунальные платежи — это не его личное бремя, а ответственность родителей, причём обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребенка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нем накапливались», — сказал Гаврилов.
По его словам, в результате ребенок, став совершеннолетним, не столкнется с большой задолженностью. Депутат отметил, что нести расходы на содержание недвижимости — это обязанность не ребенка, а родителей.
«Даже если подростку исполнилось 14 лет и он имеет право самостоятельно оплачивать коммунальные счета, в случае отсутствия доходов у ребенка, да и в любом другом случае, ответственность родителей становится необходимым элементом защиты интересов третьих лиц, предоставляющих коммунальные услуги», — пояснил парламентарий.
Гаврилов также рассказал, что правовая логика решения Верховного суда опирается не только на положения Жилищного кодекса, но и на нормы Семейного кодекса, которые закрепляют обязанность родителей по содержанию детей, включая расходы, связанные с имуществом, принадлежащим ребёнку.
«То есть несовершеннолетний, владеющий жильем, не является субъектом, на которого может быть переложена обязанность по содержанию этого имущества и по долгам за него», — добавил он.
По словам депутата, если за ребенком числится долг по оплате услуг ЖКХ, его должны выплатить двое родителей, если не доказано обратное.
«Необходимо соблюдать жилищные права детей в целях укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, любви к детям», — заключил Гаврилов.