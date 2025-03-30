Сброс воды из водохранилищ: подготовка к паводкам в регионах Казахстана

В Актюбинской области Актюбинское водохранилище сбрасывает 10 кубометров воды в секунду, а Каргалинское — 2 кубометра. Эти водоемы были реконструированы в прошлом году, а сейчас они наполнены в среднем на 69% и продолжают активно накапливать воду.
В Восточно-Казахстанской области ситуация требует больших объемов сброса: Усть-Каменогорское водохранилище выпускает 450 кубометров воды в секунду, а Бухтарминское — 650 кубометров.
В области Абай Шульбинское водохранилище также работает на пределе, выпуская 750 кубометров воды в секунду.
В Западно-Казахстанской области Кировское водохранилище сбрасывает 11,3 кубометра воды в секунду, Битикское — 8,5 кубометра, а Дунгулукское и Пятимарское — по 3 кубометра.
В Карагандинской области вода уходит из Интумакского водохранилища со скоростью 8,1 кубометра в секунду, а из Самаркандского — 5 кубометров.
В области Ұлытау Кенгирское водохранилище выпускает 4,8 кубометра воды в секунду.
В Костанайской области Верхне-Тобольское водохранилище сбрасывает 1,1 кубометра воды в секунду, а Каратомарское — 3 кубометра. Они, как и актюбинские водохранилища, наполнены примерно на 69% и продолжают запасать воду.
В Северо-Казахстанской области объемы сброса значительные: из Сергеевского водохранилища выходит 469,4 кубометра воды в секунду, а из Петропавловского — 459 кубометров.