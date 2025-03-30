Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сброс воды из водохранилищ: подготовка к паводкам в регионах Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации проводит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны, чтобы безопасно принять паводковые воды. В Акмолинской области продолжается сброс воды из Астанинского (1,5 кубометра в секунду), Селетинского (66,74 кубометра в секунду) и Чаглинского (1,5 кубометра в секунду) водохранилищ, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации.

Источник: Министерство водных ресурсов и ирригации

В Актюбинской области Актюбинское водохранилище сбрасывает 10 кубометров воды в секунду, а Каргалинское — 2 кубометра. Эти водоемы были реконструированы в прошлом году, а сейчас они наполнены в среднем на 69% и продолжают активно накапливать воду.

В Восточно-Казахстанской области ситуация требует больших объемов сброса: Усть-Каменогорское водохранилище выпускает 450 кубометров воды в секунду, а Бухтарминское — 650 кубометров.

В области Абай Шульбинское водохранилище также работает на пределе, выпуская 750 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области Кировское водохранилище сбрасывает 11,3 кубометра воды в секунду, Битикское — 8,5 кубометра, а Дунгулукское и Пятимарское — по 3 кубометра.

В Карагандинской области вода уходит из Интумакского водохранилища со скоростью 8,1 кубометра в секунду, а из Самаркандского — 5 кубометров.

В области Ұлытау Кенгирское водохранилище выпускает 4,8 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области Верхне-Тобольское водохранилище сбрасывает 1,1 кубометра воды в секунду, а Каратомарское — 3 кубометра. Они, как и актюбинские водохранилища, наполнены примерно на 69% и продолжают запасать воду.

В Северо-Казахстанской области объемы сброса значительные: из Сергеевского водохранилища выходит 469,4 кубометра воды в секунду, а из Петропавловского — 459 кубометров.