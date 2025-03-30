Сброс воды из водохранилищ: подготовка к паводкам в регионах Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации проводит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны, чтобы безопасно принять паводковые воды. В Акмолинской области продолжается сброс воды из Астанинского (1,5 кубометра в секунду), Селетинского (66,74 кубометра в секунду) и Чаглинского (1,5 кубометра в секунду) водохранилищ, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации.