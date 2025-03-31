Найдена самая большая свекла в России

Догадаева рассказала, что взрастить настолько большой плод было непросто. Овощ часто нужно было пересаживать, так как он быстро увеличивался в размерах. Также женщина перенесла рекордсменку в открытый грунт слишком рано, во время оттепели, поэтому пришлось делать ей дополнительное укрытие.