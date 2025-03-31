Найдена самая большая свекла в России

Жительница поселка Искра Октября в Ярославской области установила новый рекорд России. Ольга Догадаева вырастила самую тяжелую свеклу. Об этом сообщается на сайте «Книга рекордов России».
Рекордная Giant Beetroot не определенный сорт. Так называют свеклу, способную вырасти до гигантских размеров.
Догадаева рассказала, что взрастить настолько большой плод было непросто. Овощ часто нужно было пересаживать, так как он быстро увеличивался в размерах. Также женщина перенесла рекордсменку в открытый грунт слишком рано, во время оттепели, поэтому пришлось делать ей дополнительное укрытие.
Свекла росла, но начинала трескаться из-за переизбытка влаги. Догадаевой нужно было поддерживать ее определенный уровень, не перебарщивать с поливом и прятать овощ от дождей. В итоге старания не прошли даром. Женщине удалось взрастить рекордный овощ весом 16,2 килограмма.
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