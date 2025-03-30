В поселке Усть-Ордынский идет ремонт детского сада

В поселке Усть-Ордынский начался ремонт детского сада № 5 «Елочка». Необходимые средства, а это почти 95 млн рублей, были выделены по новому нацпроекту «Семья». Работы планируется завершить до конца текущего года.
Как сообщили в правительстве Приангарья, всего с помощью федерального финансирования планируется привести в порядок 11 дошкольных детских учреждений.
— В течение трех лет мы модернизируем здания детских садов в Чунском муниципальном округе, Эхирит-Булагатском, Усольском, Слюдянском, Братском, Нукутском, Казачинско-Ленском районах и в Саянске, — рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
По словам профильного министра, в результате такой модернизации детские сады получат не только откапиталенные помещения, но и новое оборудование, мебель, игрушки и учебные пособия.
На время ремонта воспитанники «Елочки» распределены в другие детские сады поселка.
Кроме того, сообщается о начале работы нового детского сада, построенного в Иркутске, в микрорайоне Нижняя Лисиха. Напомним: здание было введено в эксплуатацию в конце 2024 года и стало первым трехэтажным дошкольным детским учреждением в городе. Отмечается, что здесь будет работать одна группа для детей в возрасте от 1 года, а всего здесь смогут принять 230 малышей.