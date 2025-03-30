В поселке Усть-Ордынский идет ремонт детского сада

Кроме того, сообщается о начале работы нового детского сада, построенного в Иркутске, в микрорайоне Нижняя Лисиха. Напомним: здание было введено в эксплуатацию в конце 2024 года и стало первым трехэтажным дошкольным детским учреждением в городе. Отмечается, что здесь будет работать одна группа для детей в возрасте от 1 года, а всего здесь смогут принять 230 малышей.