В работе «Яндекс. Музыки» произошел сбой

Согласно данным сервиса, пользователи начали сообщать о сбоях около 12 часов дня. После 13 часов началась вторая волна жалоб на работу «Яндекс Музыки». Самыми распространенными пробелами стали работа приложения и сайта, а также проблемы с загрузкой треков.