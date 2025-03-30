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В работе «Яндекс. Музыки» произошел сбой

Downdetector: пользователи «Яндекс. Музыки» сообщают о сбое в работе сервиса.

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе «Яндекс Музыки», число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск, следует из данных сервиса мониторинга сбоев Downdetector.

Согласно данным сервиса, пользователи начали сообщать о сбоях около 12 часов дня. После 13 часов началась вторая волна жалоб на работу «Яндекс Музыки». Самыми распространенными пробелами стали работа приложения и сайта, а также проблемы с загрузкой треков.

Незначительные проблемы также фиксируются в работе поисковика «Яндекса» и сервиса «Яндекс Пэй», однако число жалоб на Downdetector остается незначительным — 180 и 400 соответственно.

РИА Новости направило запрос в компанию.