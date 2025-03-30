В Ростовской области возможны перерывы в трансляции телерадиосигнала

В Ростовской области с 31 марта по 6 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.
В понедельник, 31 марта сигнал может пропадать в Семикаракорском районе. В первых числах апреля — 1,2,3 — в Ростове и Каменск-Шахтинском, а также в Миллеровском, Песчанокопском, Дубовском, Родионово-Несветайском районах. В пятницу, 4 апреля — в Тарасовском.
— В эти дни на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — пояснили в РТРС.
Работы собираются проводить в промежутке с 8 до 18 часов. В некоторых районах остановка вещания планируется продолжительностью не более часа. Кроме того, из-за погодных условий ее могут перенести на другое время или отменить.