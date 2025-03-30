Король Великобритании Карл III сделал первое заявление после госпитализации из-за рака

О том, как Карл III переносит терапию, тоже никогда не сообщается. Однако иногда можно рассчитывать на то, что кто-то проговорится. Так, в середине мая прошлого года монарх посещал Музей военной авиации в Гемпшире и побеседовал с одним из ветеранов, Аароном Мейплбэком, который тоже лечился от онкологического заболевания. По признанию бывшего военнослужащего, химиотерапия привела к тому, что у него пропало чувство вкуса. В ответ монарх признался, что и он испытывал нечто подобное.