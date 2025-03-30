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В Краснодаре более 200 скверов и бульваров обновят весной

В Краснодаре проходит санитарный марафон к 80-й годовщине Победы.

Источник: центр озеленения и экологии Краснодара

В Краснодаре стартовала масштабная весенняя реновация городских общественных пространств. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, до 30 апреля, в городе проходит санитарный марафон, охватывающий 211 территорий, включая скверы, бульвары, разделительные полосы и транспортные развязки.

«Работы по облагораживанию уже ведутся на Александровском бульваре, Кубанской Набережной, улицах Постовой и Мачуги, а также в скверах “Дмитриевский” и “Бургасский”, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Специалисты Центра озеленения и экологии выполняют комплекс работ: очистку от сухостоя, стрижку газонов и кустарников, полив, внесение удобрений и обработку растений защитными средствами. Запланирована посадка 300 000 однолетних цветов. Отдельное внимание уделяется 38 памятникам военной истории.

Ранее сообщалось, что мэр Наумов поручил завершить строительство школы на улице Пономаренко к осени.