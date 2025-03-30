«Разница 500−600 рублей за квадратный метр». Эксперт объяснил, чем обоснованы высокие цены на жилье частных застройщиков

Эксперты объяснили, чем обоснованы высокие цены на жилье частных застройщиков, пишет БелТА.
В Беларуси, как в Минске, так и в областных городах, возводится много коммерческой застройки.
«Коммерческие застройщики строят там, где ожидают, что это жилье будет раскуплено, причем быстро», — сказал первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Алексей Дробышевский.
Почему жилье от частных застройщиков по стоимости больше, чем государственное? Дело в том, что продавая квартиры, частные застройщики закладывают в стоимость жилья сумму, потраченную на аукцион, на котором приобрели земельные участки.
«Разница 500−600 рублей за квадратный метр, потому что это 100% не дома панельного домостроения, которые у нас самые дешевые. Это монолитные либо кирпичные дома, где и так квадратный метр дороже», — объяснил Дробышевский.
Высокие цены обоснованы большими тратами на возведение такого жилья, но при этом есть определенная регулировка стоимости. Зависит она и от того, привлекают ли они на этапе строительства средства дольщиков или нет.
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