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В Татарстане открыли пять центров настольного тенниса

В центрах спортом смогут заниматься все жители.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане открыли сразу пять центров настольного тенниса: в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Сабинском и Ютазинском районах. В торжественной церемонии в селе Шемордан приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и советник президента России Игорь Левитин.

Спортивные центры были открыты в рамках соглашения о взаимодействии в сфере физкультуры и спорта между правительством Татарстана и Федерацией настольного тенниса России.

Игорь Левитин отметил, что в центрах спортом смогут заниматься все жители. То, что спортзалы открылись не в крупных городах, а в сельских районах обеспечивает доступность спорта, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее Тарпищева в Казани переизбрали на пост президента Федерации тенниса России.