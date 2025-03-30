В Татарстане открыли пять центров настольного тенниса

В Татарстане открыли сразу пять центров настольного тенниса: в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Сабинском и Ютазинском районах. В торжественной церемонии в селе Шемордан приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и советник президента России Игорь Левитин.
Спортивные центры были открыты в рамках соглашения о взаимодействии в сфере физкультуры и спорта между правительством Татарстана и Федерацией настольного тенниса России.
Игорь Левитин отметил, что в центрах спортом смогут заниматься все жители. То, что спортзалы открылись не в крупных городах, а в сельских районах обеспечивает доступность спорта, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Ранее Тарпищева в Казани переизбрали на пост президента Федерации тенниса России.