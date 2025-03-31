Ирландец ездит с альпакотерапией в дома престарелых и школы

Мужчина водит альпак в дома престарелых и школьные классы, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Люди смотрят в огромные карие глаза животных, которые действуют как успокоительные. Многие представители школ и домов престарелых вновь и вновь приглашают Альпаку Джо в свои организации, чтобы «снова увидеть улыбки на лицах своих подопечных».