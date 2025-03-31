Ирландец ездит с альпакотерапией в дома престарелых и школы

Фермер из Ирландии десять лет назад бросил работу в офисе, чтобы заниматься альпакотерапией, помогая пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет Reuters.
У Альпаки Джо — так называют фермера на родине — живет 71 альпака. Сначала мужчина рассматривал более традиционные виды сельского хозяйства, которыми занималась его семья сотни лет, однако, по его словам, таким образом было невозможно себя обеспечить.
Тогда фермер начал изготавливать носки и игрушки из шерсти альпаки, а позже заметил, что эти животные снижают тревожность у пожилых и детей-инвалидов. Так фермер и стал проводить занятия по альпакотерапии — методике для снижения стресса, улучшения настроения и общего состояния здоровья.
«Мы заметили, что оказываем действительно положительное влияние на людей с особыми потребностями, будь то дети с аутизмом, взрослые или подростки с синдромом Дауна… Мы просто обнаружили, что это поднимает настроение всем», — сказал Джо.
Мужчина водит альпак в дома престарелых и школьные классы, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Люди смотрят в огромные карие глаза животных, которые действуют как успокоительные. Многие представители школ и домов престарелых вновь и вновь приглашают Альпаку Джо в свои организации, чтобы «снова увидеть улыбки на лицах своих подопечных».
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