Депутат назвала условия отключения отопления

Она указала, что решения по централизованному отоплению по всей России принимают органы местного самоуправления, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные органы власти. Они выбирают, как поступить, исходя из ряда обстоятельств. Например, во время аномального тепла в марте отопление отключать не стали, потому что было ясно, что холодная погода вернется, а включить систему заново будет и дороже, и сложнее.