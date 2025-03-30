Депутат назвала условия отключения отопления

«Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла. Но это только рекомендации, то есть раньше отключать точно нельзя, позже отключать можно», — отметила Разворотнева.
Она указала, что решения по централизованному отоплению по всей России принимают органы местного самоуправления, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные органы власти. Они выбирают, как поступить, исходя из ряда обстоятельств. Например, во время аномального тепла в марте отопление отключать не стали, потому что было ясно, что холодная погода вернется, а включить систему заново будет и дороже, и сложнее.
Депутат отметила, что в некоторых регионах отопление оплачивается не только за счет граждан, но и из местного бюджета. Например, так делают в северной части страны, где зачастую используются дизельные котельные и поддержание нормальной температуры в домах обходится дорого. В таких случаях власти могут исходить из финансовых соображений, определяя дату отключения отопления.
Ранее, 10 февраля, Разворотнева рассказала, что оплата отопления по факту вместо старой системы равномерных платежей в течение года сделает систему расчетов более понятной и прозрачной. В частности, при равномерном методе нельзя выяснить, сколько на самом деле было начислено к оплате, уточнила она.