Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Бресте

4-летний мальчик выпал на землю с высоты 4 этажа, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
По предварительным данным, вечером 29 марта 4-летний мальчик играл на подоконнике. Ребенок открыл окно и оперся на москитную сетку.
«Конструкция не выдержала и малыш выпал на землю с высоты 4 этажа», — говорится в сообщении. Ребенка доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
Установлено, что мальчик находился в комнате вместе с 17-летней сестрой.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Джессикой Пегулой в финале турнира в Майами 2025: «Не хочется сейчас тебя любить!».
Узнайте, что два самолета МЧС Беларуси вылетят в Мьянму оказывать помощь после землетрясения.
Прочитайте про драмы жизни и удары судьбы актера из «Мимино» и «Золотого теленка» Павла Винника, который освобождал Беларусь: «Шура, запускайте Берлагу!».
Еще писали, что Минобразования сказало про изменения при сдаче ЦЭ в Беларуси в 2025 году.