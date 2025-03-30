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Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Бресте

Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

4-летний мальчик выпал на землю с высоты 4 этажа, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По предварительным данным, вечером 29 марта 4-летний мальчик играл на подоконнике. Ребенок открыл окно и оперся на москитную сетку.

«Конструкция не выдержала и малыш выпал на землю с высоты 4 этажа», — говорится в сообщении. Ребенка доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Установлено, что мальчик находился в комнате вместе с 17-летней сестрой.

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