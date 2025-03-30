Бездомный сядет на полтора года за то, что разбил Geely, прогоняя черта

Выпил рядом с мусорными контейнерами, которые установлены во дворе по улице Янковского. И тут ему показалось, что в припаркованном неподалеку автомобиле Geely Atlas сидит черт. Он решил его прогнать и бутылкой дважды ударил по передней правой двери, разбив стекло и повредив кузов машины.