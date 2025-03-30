В апреле Ростов накроют магнитные бури

По прогнозу ученых, магнитные бури ожидаются 5, 8, 9,10, 22 и 24 апреля. Все они достигнут уровня G1. G-индекс показывает интенсивность геомагнитного шторма и воздействие магнитного поля Земли на людей, животных, навигацию… Всего их пять. G1 означает слабую бурю, но метеозависимые люди могут почувствовать на себе ее влияние.