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В апреле Ростов накроют магнитные бури

В донской столице в апреле ожидается шесть магнитных бурь.
Источник: Комсомольская правда

В апреле в Ростове ожидается шесть магнитных бурь. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозу ученых, магнитные бури ожидаются 5, 8, 9,10, 22 и 24 апреля. Все они достигнут уровня G1. G-индекс показывает интенсивность геомагнитного шторма и воздействие магнитного поля Земли на людей, животных, навигацию… Всего их пять. G1 означает слабую бурю, но метеозависимые люди могут почувствовать на себе ее влияние.

Врачи советуют в такие дни воздержаться от физической активности, измерять артериальное давление, при необходимости — принимать лекарства, одобренные терапевтом. Кроме того, метеозависимые жители региона могут ощутить в апреле и перепады температуры. По прогнозу синоптиков, погода в Ростовской области может меняться от заморозков до тепла в +25 градусов.