В Беларуси могут ввести ответственность за сквернословие

Он констатировал, что сквернословие в стране приобретает массовый характер и распространилось настолько, что захватило даже самые юные умы и сердца.
Общественный совет по нравственности уже обратился в Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский комитет молодежных организаций с предложением провести исследование о влиянии на общество, в особенности на подрастающее поколение, нецензурной речи и рекламы азартных игр.
«Обсуждается в качестве одного из средств (прим. авт.: борьбы со сквернословием) предложение ввести в законодательство ответственность за нецензурную брань, подобно той норме, которая существовала ранее», — сказал митрополит Вениамин.
Он добавил, что уже реализуется инициатива совета по включению в тематику единых дней информирования населения темы чистоты речи.