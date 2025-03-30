Сколько розовых фламинго в Казахстане

Розовый фламинго включен в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в Казахстане. Его численность оценивается в 10−50 тысяч особей. Министерство проводит работы по усилению защиты мест обитания розовых фламинго с целью сохранения и увеличения их численности. Кроме того, регулярно осуществляется мониторинг численности птиц и состояния их экосистем.