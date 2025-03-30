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Сколько розовых фламинго в Казахстане

В ответ на запрос агентства Kazinform Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана озвучило количество розовых фламинго, обитающих на территории страны.

Источник: Pixabay.com

Розовый фламинго включен в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в Казахстане. Его численность оценивается в 10−50 тысяч особей. Министерство проводит работы по усилению защиты мест обитания розовых фламинго с целью сохранения и увеличения их численности. Кроме того, регулярно осуществляется мониторинг численности птиц и состояния их экосистем.

сообщили специалисты Министерства

По данным ведомства, на территориях, где фламинго строят свои гнезда, существует запрет на полеты аппаратов.

Для снижения факторов, угрожающих птицам, введен запрет на полеты аппаратов, пролетающих низко над территориями, где фламинго находятся в период гнездования. Также предпринимаются меры против незаконного вылова артемии, которая является основным кормом для фламинго.

говорится в ответе Министерства