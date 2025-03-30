Экс-жена Паши Техника Карицкая заявила, что его мозг не поврежден

Госпитализированный в Таиланде Паша Техник остается в «стабильно плохом» состоянии: по словам экс-жены, у него полностью поражены легкие, проблемы с сердцем и почками, однако мозг не поврежден. Врачи при этом предупреждают о высоком риске летального исхода. Техник попал в больницу, предположительно, из-за передозировки запрещенными веществами. При этом друзья утверждают, что его мог отравить неизвестный фанат.
«Полностью поражены легкие».
Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), госпитализированного в Таиланде, Ева Карицкая рассказала о состоянии музыканта.
«В госпитале сказали, что состояние держится таким же, как и вчера, стабильно плохим. У него полностью поражены легкие из-за инфекции. Полностью. Сердце поддерживается благодаря ЭКМО. Мозг не поврежден», — заявила она.
По ее словам, у Паши Техника обнаружили проблемы с почками, «не отходит моча». В понедельник, 31 марта, на работу выйдет врач, который сможет уточнить диагноз, добавила Карицкая.
«Главное, что хуже не стало. Это уже хорошо. Но легкие у него очень сильно поражены инфекцией», — подчеркнула экс-жена рэпера.
Она выразила надежду, что он выкарабкается и пойдет на поправку.
«Самое главное убрать инфекцию из легких. И главное молиться. И все, я думаю, будет хорошо. ~Паша сильный. Паша родился в белой рубашке~. Несмотря на то, что он делает и что он говорит, главное — верить», — резюмировала Карицкая.
Она также объявила о начале сбора средств на помощь Технику.
«Всем спасибо от нас, от родителей, что все помогают ему, что не бросают, что его любят. Мы очень благодарны всем людям, которые оказывают помощь Спасибо большое от нас», — заявила мать Паши Техника.
Пашу Техника могли отравить?
Друзья рэпера рассказали, что во время одной из вечеринок в Таиланде к нему подошел неизвестный фанат. Он якобы угостил Техника таблетками, после чего покинул мероприятие, сообщил Telegram-канал Mash.
По словам друзей, музыкант продегустировал пилюли, после чего ему потребовалась помощь. Приятели три дня пытались самостоятельно привести его в чувства — делали непрямой массаж сердца и устанавливали капельницы. Скорую вызвали, только когда Паше Технику «стало совсем плохо».
Неизвестный фанат, как отметили источники издания, уже улетел из Таиланда.
«Паша Техник жив!».
Накануне ряд Telegram-каналов сообщил о смерти исполнителя. Информацию опроверг его менеджер.
«Паша Техник жив, жив! Не здоров, но жив. Не верьте этим пабликам, которые пишут [о смерти], но напророчить могут многое. Поэтому давайте не будем слушать это Не надо хоронить человека, пока он еще находится в состоянии живого человека», — отметил представитель артиста.
Бывшая супруга Ивлева тоже опровергла новости о смерти музыканта.
«Это все вброс, он жив, он находится под аппаратами, дышит. Состояние остается стабильно плохим. Вплоть до летального исхода… Я не знаю, я не врач», — добавила Ева Карицкая.
«Неправда все. Состояние стабильно тяжелое. Сегодня находилась с ним», — рассказала накануне подруга Паши Техника Кристина.
Состояние артиста остается критическим, ~высок риск летального исхода~, отметили лечащие врачи. По их данным, у артиста развилась полиорганная недостаточность.
«Просим вас осознать серьезность его состояния и как можно скорее посетить больницу, чтобы обсудить дальнейшие медицинские решения», — уточнили медики в обращении к родственникам рэпера.
По мнению преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, у Паши Техника мало шансов на выживание из-за повреждения органов. При этом менеджер музыканта 30 марта заявил, что «самые лучшие спецы» из частных клиник готовы вылететь в Таиланд, чтобы попытаться спасти жизнь Техника — о ком идет речь, он не уточнил. Кроме того, менеджер сообщил, что команда рэпера пока не отменяет запланированные на ближайшее время концерты — выступления просто перенесут на осень.