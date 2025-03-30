Экс-жена Паши Техника Карицкая заявила, что его мозг не поврежден

Госпитализированный в Таиланде Паша Техник остается в «стабильно плохом» состоянии: по словам экс-жены, у него полностью поражены легкие, проблемы с сердцем и почками, однако мозг не поврежден. Врачи при этом предупреждают о высоком риске летального исхода. Техник попал в больницу, предположительно, из-за передозировки запрещенными веществами. При этом друзья утверждают, что его мог отравить неизвестный фанат.