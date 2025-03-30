В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам наступит в ночь с 30 на 31 марта.