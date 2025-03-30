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В Москве более 230 тысяч человек посетили мечети в Ураза-байрам

В Москве 230 тыс человек посетили мечети и молитвенные помещения в Ураза-байрам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 230 тысяч человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов.

«По официальным данным, мечети Москвы посетили 208 тысяч человек. Ещё какое-то количество людей собралось в молитвенных помещениях, которые есть по городу, где действуют местные мусульманские организации. По разным оценкам, чуть более 230 тысяч человек», — рассказал Блаженов.

Он отметил, что все мероприятия прошли штатно, никаких происшествий не было.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам наступит в ночь с 30 на 31 марта.