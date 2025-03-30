Сквер 80-летия Победы появится в центре Минска

Решение об этом было принято на сессии Минского городского Совета депутатов. Несколько улиц на территории комплекса «Уютный» станут называться в честь архитекторов: Юрия Григорьева, Людмилы Гафо, Михаила Парусникова, Льва Мацкевича, Виктора Аникина.