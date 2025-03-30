Сквер 80-летия Победы появится в центре Минска

В белорусской столице появится Сквер 80-летия Победы и улицы, названные в честь архитекторов, сообщает агентство «Минск-Новости».
Решение об этом было принято на сессии Минского городского Совета депутатов. Несколько улиц на территории комплекса «Уютный» станут называться в честь архитекторов: Юрия Григорьева, Людмилы Гафо, Михаила Парусникова, Льва Мацкевича, Виктора Аникина.
Сквер в границах ул. Кальварийской — Максима Танка — Тимирязева будет называться «Сквер 80-летия Победы».
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